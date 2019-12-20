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"Pençe harekatlarında silah, mühimmat ve malzemeler ele geçirildi"

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-1 ve Pençe 2 harekatlarında terör örgütü PKK'ya ait silah, mühimmat ve malzemeler ele geçirildiğini bildirdi.

20.12.2019 17:40 | Son Güncelleme: 20.12.2019 17:41
Milli Savunma Bakanlığı, 'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-1 ve Pençe 2 harekatlarında terör örgütü PKK'ya ait silah, mühimmat ve malzemeler ele geçirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-1 ve Pençe 2 Harekatı kapsamında komandolarımız, terör örgütü PKK'ya ait yeni silah, mühimmat ve malzemeler ele geçirdi. Ele geçirilenler arasında 9 adet 5 kg bidonlara tuzaklanmış EYP, 8 adet mayın, 7 adet alfa fire, 5 adet pil bloğu, 1 adet 82 mm'lik UT-1 havan namlusu, 1 av tüfeği ve küçük akü yer aldı. Ele geçirilen silah ve mühimmatlar imha edildi" denildi.
(Mehmet Kalay/İHA)

Irak, Güncel

Kaynak: İHA


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