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Pence ile Erdoğan görüşmesinde dikkat çeken anlar! Pence sarılmak istedi Erdoğan sadece tokalaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisiyle görüşmek için Beştepe'ye gelen ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in sarılma isteğini sadece tokalaşarak geçiştirdi. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

17.10.2019 19:43

Barış Pınarı Harekatı sonrası Türkiye'ye gelen ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi. Görüşmeye ise Pence'in sarılmak için hamle yapmasına karşılık Erdoğan'ın sadece el sıkışması damga vurdu.

SARILMA İSTEĞİNE ERDOĞAN TOKALAŞARAK CEVAP VERDİ

Türkiye'nin Suriye'de güvenli bölge oluşturmak amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı sonrası ABD ile Türkiye arasındaki ipler gerilmişti. Bunun üzerine ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Türkiye'ye gelerek Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede en çok konuşulan an ise sarılmak isteyen Pence'e Erdoğan'ın tokalaşarak karşılık vermesi oldu.

GÖRÜŞMEDEN İLK KARELER GELDİ

Görüşme sonarsı ilk fotoğraflarda yayınlanmaya başladı. Görüşmeden gelen fotoğraflarda ise yüz ifadelerinin gergin olduğu görüldü.

NE OLMUŞTU?

TSK'nın Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmasının ardından ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'ye yönelik yaptırımlara izin veren bir Başkanlık Kararnamesi'ni çıkaracağını açıklamıştı. Trump, yaptırımlara ilişkin "Çeliğe uygulanan gümrük vergisi yüzde 50'ye çıkacak. Türkiye ile 100 milyar dolarlık ticaret anlaşmasını içeren müzakereleri hemen sonlandıracak." ifadelerini kullanmıştı.

Pence ile Erdoğan görüşmesinde dikkat çeken anlar! Pence sarılmak istedi Erdoğan sadece tokalaştı

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17.10.2019 20:48:56