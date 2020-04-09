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Pence'in ofisinin, Beyaz Saray Kovid-19 ekibinin CNN'e çıkmasına izin vermediği iddia edildi

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in ofisinin, Beyaz Saray'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede görevli uzman ve yetkililerin CNN'e çıkmasını engellediği iddia edildi.

09.04.2020 22:06 | Son Güncelleme: 09.04.2020 22:06
Pence'in ofisinin, Beyaz Saray Kovid-19 ekibinin CNN'e çıkmasına izin vermediği iddia edildi
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in ofisinin, Beyaz Saray'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede görevli uzman ve yetkililerin CNN'e çıkmasını engellediği iddia edildi.
CNN'in haberine göre, Pence'in ofisi, Beyaz Saray'da her gün düzenlenen ve yaklaşık 2 saat süren basın toplantılarının tamamını yayımlamayan CNN'e baskı yapıyor.
Başkan Yardımcılığı ofisinin, geçen hafta perşembe günü aldığı kararla Beyaz Saray Kovid-19'la Mücadele Görev Gücü'nde yer alan Doktor Deborah Birx ve Doktor Anthony Fauci gibi isimlerin artık CNN'e çıkmasına izin vermediği öne sürüldü.
Pence'in ofisinden bir yetkili, CNN'e konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bizim günlük basın brifinglerimizin tamamını yayımlarsanız zaten bu toplantılarda konuşan sağlık yetkililerini tekrar yayına çağırmak zorunda kalmazsınız." ifadesini kullandı.
CNN'in, Beyaz Saray brifinglerinde sadece Başkan Donald Trump'ın konuştuğu kısımları yayımlayıp görev gücünde yer alan Mike Pence ve diğer isimlerin konuştuğu bölümlerde yayını kesmesi sıkça eleştirilmişti.
CNN ise basın toplantılarının çok uzun olduğu ve yayınlarını aksattığı gerekçesiyle böyle bir yönteme başvurulduğunu açıklamıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Beyaz Saray, Mike Pence, Deborah, Güncel
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