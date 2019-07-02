02.07.2019 20:20
Haberler» Güncel» Haber

Pence'in seyahatini iptal etmesi Beyaz Saraya göre acil durum değil

Pence

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in New Hampshire eyaletine yapacağı seyahatini son anda iptal etmesi soru işaretlerine neden olurken, Beyaz Saray acil bir durum olmadığını açıkladı.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in New Hampshire eyaletine yapacağı seyahatini son anda iptal etmesi soru işaretlerine neden olurken, Beyaz Saray acil bir durum olmadığını açıkladı.
ABD Başkan Yardımcısı Pence, New Hampshire'a yapacağı seyahatini son anda iptal etti ve Washington'da kaldı.
Amerikan medyasında çıkan "Pence acil bir görüşme için Beyaz Saraya çağrıldı" haberlerinin ardından Pence'in Sözcüsü Alyssa Farah, Twitter hesabından bir açıklama yaptı.
Farah, "Başkan Yardımcısının Washington'da kalmasını gerektiren bir durum ortaya çıktı. Acil bir durum yok. Kendisi en kısa sürede New Hampshire'a ziyaretini yeniden planlayacak." ifadesini kullandı.
Öte yandan, Amerikan medyasına açıklama yapan üst düzey bir ABD'li yetkili, "Konu Başkan veya Başkan Yardımcısının sağlık durumuyla ilgili değil. Ulusal güvenlikle ilgili de değil." dedi.
Beyaz Saray, Pence'in seyahatini neden iptal ettiğine açıklık getirmezken, Mike Pence'in Washington'da kalacağını ancak spesifik olarak Beyaz Saraya çağrıldığı iddiasının doğru olmadığını bildirdi.
Kaynak: AA
Amerika Birleşik Devletleri, New Hampshire, Mike Pence, Güncel

Son Dakika Haberleri
21:50   Uzungöl'de ağaçta mahsur kalan yamaç paraşütçüsü kurtarıldı
21:50   Balıkesir'de orman yangını
21:50   Putin, Savunma Bakanı Şoygu'yu denizaltıda çıkan yangının nedenlerini bizzat araştırmakla görevlendirdi
21:47   AB'de başkanlık pozisyonları için uzlaşmaya varılması
21:45   Putin tüm yurt dışı programlarını iptal etti, Savunma Bakanı Şoygu ile görüştü
21:45   Beyaz Saray'da açıklanmayan acil durum
21:45   Denizde kaybolan müzik öğretmeninin cansız bedeni bulundu