Pençe-Kaplan Operasyonu'nda arama tarama faaliyetleri sürdürülüyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında yürütülen arama tarama faaliyetlerinde, 1 adet RPG-7 silahı, 1 adet RPG-7 mühimmatı ve 13 adet sevk fişeği, 3 adet el bombası, 200 adet uçaksavar mühimmatı, 1 adet EYP ve EYP yapımında kullanılan malzemelerin ele...

21.06.2020 18:12 | Son Güncelleme: 21.06.2020 19:13
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında yürütülen arama tarama faaliyetlerinde, 1 adet RPG-7 silahı, 1 adet RPG-7 mühimmatı ve 13 adet sevk fişeği, 3 adet el bombası, 200 adet uçaksavar mühimmatı, 1 adet EYP ve EYP yapımında kullanılan malzemelerin ele geçirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen Pençe-Kaplan Operasyonu'nun planlandığı gibi başarıyla devam ettiği belirtildi.
Operasyon kapsamında, PKK'lı teröristlerin inlerine girilmeye devam edildiği vurgulanan açıklamada, kahraman komandolar tarafından bölgedeki sığınaklarda icra edilen arama tarama faaliyetlerinde, 1 adet RPG-7 silahı, 1 adet RPG-7 mühimmatı ve 13 adet sevk fişeği,1 adet çanta ve içerisinde 3 adet el bombası, 200 adet uçaksavar mühimmatı, 1 adet telsiz düzenekli EYP, uzaktan komutalı EYP yapımında kullanılan malzemeler (pil blokları, frekans gönderici, akü, infilaklı fitil), 1 adet telsiz, 1 adet dürbün, 2 adet termal şemsiye ele geçirildiği ifade edildi.
Açıklamada, arama tarama faaliyetlerinde bulunan çok miktarda yaşam malzemesi ile sığınakların da imha edildiği kaydedildi. Pençe-Kaplan Operasyonu’nda arama tarama faaliyetleri sürdürülüyor

Kaynak: AA

Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı, Güncel, Haber

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