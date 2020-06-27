Pençe-Kaplan Operasyonunun şehidi toprağa verildi

Irak'ta yürütülen Pençe-Kaplan Operasyonunda şehit düşen Piyade Teğmen Yunus Gül, memleketi Adıyaman'da toprağa verildi.

27.06.2020 14:17 | Son Güncelleme: 27.06.2020 14:27
Irak'ta yürütülen Pençe-Kaplan Operasyonunda şehit düşen Piyade Teğmen Yunus Gül, memleketi Adıyaman'da toprağa verildi.
Terör örgütü YPG/PKK'nın düzenlediği hain saldırıda şehit düşen 2 aylık 1 çocuk babası Piyade Teğmen Yunus Gül'ün (29) cenaze töreni Adıyaman Belediyesi Yeni Mezarlık Camisinde düzenlendi. Şehidin eşi Hülya Gül, kucağında 2 aylık bebeği Metehan ile birlikte geldi. Küçük Metehan'ı annesi kucağından indirmezken, askeri personel bebek ile ilgilendi. Çok sayıda kişinin katıldığı törende şehidin Babası Ali Gül ve yakınları tabuta sarıldı. Öğle namazının ardından düzenlenen törende cenaze namazı kılındıktan sonra 'helallik' alındı. Tekbirler ve sloganlar eşliğinde askerlerin omuzunda Adıyaman Şehitliğinde toprağa verildi.
Şehit teğmen Yunus Gül'ün 2018 yılından beri Türk Silahlı Kuvvetlerine katıldığı öğrenildi.
(Ahmet Arslantaş/İHA) Pençe-Kaplan Operasyonunun şehidi toprağa verildi

Kaynak: İHA

Etiketler: Adıyaman, Piyade, Irak, Güncel, Haber

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