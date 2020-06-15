Pençe-Kartal operasyonu nedir? Pençe-Kartal operasyonu nerede gerçekleşiyor? Pençe-Kartal operasyonu detayları..

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde teröristlere yönelik Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kartal operasyonu'nun başladığını duyurdu.. Peki Pençe-Kartal operasyonu nedir? Pençe-Kartal operasyonu nerede gerçekleşiyor? İşte tüm Pençe-Kartal operasyonu detayları..

Pençe-Kartal operasyonu nedir? Pençe-Kartal operasyonu nerede gerçekleşiyor? Pençe-Kartal operasyonu detayları..
15.06.2020 09:17 | Son Güncelleme: 15.06.2020 09:53

"Pençe- Kartal Operasyonu başladı. Uçaklarımız teröristlerin inlerini başlarına yıkıyor." açıklaması ile başlatılan hava harekatı Milli Savunma Bakanı Akar, yönetiminde devam ederkentüm merak ettiklerinizi habermizde derledik..

PENÇE-KARTAL OPERASYONU NEDİR?

Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK tarafından son dönemde karakol ve üs bölgelerine yönelik taciz ve saldırı teşebbüslerinin artması nedeniyle başlatılan hava harekatıdır.

PENÇE-KARTAL OPERASYONU NEREDE GERÇEKLEŞİYOR?

Pençe-Kartal operasyonu, Irak'ın kuzeyinde bulunan ve teröristler tarafından üs olarak kullanılan Sincar, Karacak, Kandil, Zap, Avaşin Basyan ve Hakurk'taki terör yuvalarına düzenlenmektedir.

PENÇE-KARTAL OPERASYONU'NU KİM YÖNETİYOR?

Operasyonu Milli Savunma Bakanı Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Merkezi'nden sevk ve idare ediyor.

Etiketler: Kartal, Irak, Gündem, Güncel, Haber
Yorumlar (2)
MİLLET: ALLAH YAR VE YARDIMCINIZ OLSUN
Cevap Yaz 0 3
VATAN: ALLAH SİZLERİ BAŞIMIZDAN EKSİK ETMESİN.
Cevap Yaz 0 2

Manşet

Haberler

Acun Ilıcalı hakkında hazırlanan rapor, MYK’da Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunuldu Haber
Acun Ilıcalı hakkında hazırlanan rapor, MYK'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu
Metiner’den bomba iddia! 15 Temmuz’da Erdoğan’ı yalnız bırakan bakanın ismini verdi Haber
Metiner'den bomba iddia! 15 Temmuz'da Erdoğan'ı yalnız bırakan bakanın ismini verdi
Terör örgütü PKK’nın elebaşlarından Murat Karayılan’dan Türkiye itirafı Haber
Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan'dan Türkiye itirafı
Vaka sayısının arttığı Manisa’da ikinci hastane devreye girdi Haber
Vaka sayısının arttığı Manisa'da ikinci hastane devreye girdi
Habertürk sunucusu Veyis Ateş, HDP’lileri neden davet etmediklerini eline kalem batırdığı örnekle anlattı Haber
Habertürk sunucusu Veyis Ateş, HDP'lileri neden davet etmediklerini eline kalem batırdığı örnekle anlattı
Apartman altında araç satışı tarihe karışıyor Haber
Apartman altında araç satışı tarihe karışıyor
Ahıra girmek isteyen 3 metrelik engerek yılanı öldürüldü Haber
Ahıra girmek isteyen 3 metrelik engerek yılanı öldürüldü
Borcu ödenmeyen telefonlar kara listeye alınarak kullanılamaz hale gelecek Haber
Borcu ödenmeyen telefonlar kara listeye alınarak kullanılamaz hale gelecek
Haberler››Gündem››Pençe-Kartal operasyonu nedir? Pençe-Kartal operasyonu nerede gerçekleşiyor? Pençe-Kartal operasyonu detayları.. - Haberler

Son Dakika Gündem Haberleri

12:29: Afyonkarahisar'ın nesi meşhur? Afyonkarahisar'da neler yapılır? Afyonkarahisar'da gezilecek yerler - Haberler 12:24: Kırışıklıkları gideren yumurta akı maskesi nasıl yapılır? - Haberler 12:22: Türkiye'nin saklı cenneti Isparta'da gezilmesi gereken yerler nerelerdir? Isparta'da gül hasadı nasıl olur? Isparta hakkında bilinmesi gerekenler - Haberler 12:21: Saraylara layık lezzet: Bisküvili saray sarması tarifi! - Haberler 12:18: Zayıflatan salata tarifi - Haberler 12:11: Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan'dan Türkiye itirafı - Haber 10:43: Acun Ilıcalı hakkında hazırlanan rapor, MYK'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu - Haberler 00:57: Günlük burç yorumları 17 Haziran 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları) - Haberler