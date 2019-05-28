"Pençe" operasyonuna ilişkin yeni görüntüler

Pençe Operasyon Planı çerçevesinde, Kara Kuvvetleri topçu bataryaları ve Hava Kuvvetlerimizin atışlarını müteakip saat 20.00'de Irak
kuzeyinde teröristlerin yuvalandığı bölgelere karşı komando tugaylarımızla bir harekat başlatıldı. Gece icra edilen hava hücum harekatıyla bölgeye inen komando birlikleri, PKK
'lı teröristlerin bölgeye tuzakladığı mayın ve EYP'leri etkisiz hale getirmeye, sığınak ve barınakları imha etmeye devam ediyor. Harekata, Batman
, Tatvan
ve Hakkari
dağ komando tugayları da katılıyor. Bölgede çok sayıda mekanize tank birlikleri de atışlarıyla operasyona destek veriyor. İlk tespitlere göre, 9 teröristin etkisiz hale getirildiği bilgisi bölgeden geliyor. Hakkari Yüksekova
ve Şemdinli Derecik
'te askeri hareketlilik dikkat çekiyor.
(İHA)
Irak
, Komando
, Güncel
Kaynak: İHA