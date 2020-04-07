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Pencere camında 'Evimiz mezardan daha güzel' yazısı

MUĞLA'da yaşayan Ali Haydar Arslan (59), koronavirüs salgınına karşı 'evde kal' çağrılarına dikkat çekmek için kağıda 'Evimiz mezardan daha güzel' yazarak, pencere camına yapıştırdı.

07.04.2020 17:04 | Son Güncelleme: 07.04.2020 17:04
Pencere camında 'Evimiz mezardan daha güzel' yazısı

MUĞLA'da yaşayan Ali Haydar Arslan (59), koronavirüs salgınına karşı 'evde kal' çağrılarına dikkat çekmek için kağıda 'Evimiz mezardan daha güzel' yazarak, pencere camına yapıştırdı.

Merkez ilçe Menteşe 'ye bağlı Müştakbey Mahallesi'nde oturan Ali Haydar Arslan, koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan 'evde kal' çağrılarına dikkat çekmek istedi. 3 katlı apartmanın 1'inci katındaki dairede yaşayan Arslan, kağıda 'Evimiz mezardan daha güzel' yazıp, pencere camına yapıştırdı. Evli ve 5 çocuk babası Ali Haydar Arslan, "Yaşamayı seviyoruz. Şu anda başımızda bir musibet var. Bundan bir an önce kurtulmak için yetkililerin söylediği gibi evimizde kalmalıyız. Koronavirüs salgınını tüm dünya yaşıyor. Herkesin talimatlara uyması durumunda virüsten kurtulacağımıza inanıyorum. Herkes vakti, saati geldiği zaman mutlaka mezara gidecek. Emirlere uymayıp, dışarı çıkıp, virüsü kaparsak bu bir intihardır. Yazıyı görenler teşekkür ediyor" diye konuştu.Müştakbey Mahallesi'nin muhtarı Mehmet Öz ise "Duyarlı insanlarımız çok fazla. Bir arada olan kişileri gördüğüm zaman ise yanlarına giderek uyarıyorum. Ali beyin evinin camına yapıştırdığı yazı çok hoşuma gitti. Kendisini ziyaret ederek tebrik ettim" dedi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Haydar Arslan, Koronavirüs, Menteşe, Güncel
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