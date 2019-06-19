19.06.2019 12:55
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Pencere kenarına yuva yapan kerkenezlere bakıyorlar

Pencere kenarına yuva yapan kerkenezlere bakıyorlar

KARS'ta Şehitler Mahallesi, Murat Çobanoğlu Sokak üzerindeki 6 katlı apartmanın 5'inci katındaki dairesinin penceresine yuva yapan kerkenezlere apartman sakinleri sahip çıktı.


KARS'ta Şehitler Mahallesi, Murat Çobanoğlu Sokak üzerindeki 6 katlı apartmanın 5'inci katındaki dairesinin penceresine yuva yapan kerkenezlere apartman sakinleri sahip çıktı. Anne ve yavruların su, yem gibi ihtiyaçlarını mahalleli karşılıyor.
Şehitler Mahallesi Murat Çobanoğlu Sokağı üzerindeki 6 katlı apartmanın 5'nci katındaki dairenin penceresine kerkenez kuşu yuva yaptı. Kerkenez, 6 yumurtasından sağlam kalan 3'ünü korumak için özen gösteriyor. Dişi kerkenez yuvasını ve yumurtalarını korurken, erkek kerkenez ise gün boyu sıklıkla yuvaya gelip kontrol ediyor ve yiyecek taşıyor.
Yaklaşık bir aydır dairesini kerkenez ailesiyle paylaşan Okan Poliçe, yavruların yumurtadan çıkıp uçana kadar evinde bakacağını söyledi. Kuşların yiyecek ve su ihtiyaçlarını karşılayan Okan Poliçe, "1 aydır yeni misafirimiz kerkeneze gözümüz gibi bakıyoruz. Herkes yaban hayatına sahip çıksın" dedi.

- Kars
Kaynak: DHA
Şehitler Mahallesi, Kars, Güncel

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