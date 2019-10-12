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Pencere korkuluklarına başı sıkışan küçük çocuğu itfaiye kurtardı

FATİH'te başı pencere korkuluklarına sıkışan çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı.

12.10.2019 12:06Pencere korkuluklarına başı sıkışan küçük çocuğu itfaiye kurtardı

FATİH'te başı pencere korkuluklarına sıkışan çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı.

Fatih Ali Kuşçu Mahallesi'nde binanın birinci katındaki dairelerinin penceresinde oyun oynayan küçük çocuğun başı demir korkuluklara sıkıştı. Aile, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, 2 yaşlarındaki küçük kız çocuğunu kurtarmak için çalışma başlattı. Küçük kızın başı itfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı korkulukların arasından çıkarıldı. Küçük kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-İtfaiyenin olay yerine gidişi

-Çocuğun görüntüsü

-Kurtarma çalışması

-Küçük çocuğun kurtarılması



İtfaiye, Güncel

Kaynak: DHA

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