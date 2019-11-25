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Yasak ilişki ölümle bitti! 5. kattan düştüğü iddia edilen kadın ve erken öldü

İstanbul Küçükçekmece'de bir kişi kendisini aldatan eşini ve sevgilisini evinde yakaladı. Kısa süreli tartışmanın ardından binanın 5. katından düşen kadın hayatını kaybederken, erkek şahıs ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma devam ederken, kadın ve sevgilisinin intihar edip etmediği araştırılıyor.

25.11.2019 18:09 | Son Güncelleme: 25.11.2019 19:05

'de Hüseyin K. kendisini aldattığını iddia ettiği eşinin ve sevgilisini bastı. Hüseyin K.'nın Aykut D. ile kavga ettiğini daha sonra Zeynep K. ve Aykut D.'yi odaya kilitleyerek akrabalarına verdiğini belirttiği öğrenildi. Hüseyin K.'nın ifadesinde, balkona çıkan Zeynep K. ve Aykut D.'nin aşağıya atladığını öne sürdüğü kaydedildi.

Olay Atatürk Mahallesi'nde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Çevre sakinleri, bir kadın ile bir erkeğin binanın 5. katındaki daireden aşağıya atıldığı iddiasıyla ihbarda bulundu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ERKEK HASTANEDE ÖLDÜ

Olay yerine gelen ekipler, Zeynep K. (24)'nin öldüğünü yanındaki Aykut D. (30)'nin ise ağır yaralı olduğunu tespit etti. Ağır yaralı kişi de hastaneye öldü.

Kadının yakınları olay yerinde sinir krizleri geçirdi.Polis olayla ilgili evde bulunan Zeynep K.'nin kocası Hüseyin K.'yi gözaltına aldı.

KADININ KOCASI: BALKONDAN ATLADILAR

Hüseyin K.'nın ilk ifadesinde eve geldiğinde eşinin kapıyı hemen açmadığını, açtığında ise sigara almak için mutfağa geçtiğini bu sırada da Aykut D.'nin montunu gördüğünü söylediği öğrenildi. Hüseyin K.'nın Aykut D. ile kavga ettiğini daha sonra Zeynep K. ve Aykut D.'yi odaya kilitleyerek akrabalarına haber verdiğini belirttiği öğrenildi. Hüseyin K.'nın ifadesinde, balkona çıkan Zeynep K. ve Aykut D.'nin aşağıya atladığını öne sürdüğü kaydedildi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Soruşturmayı çok yönlü devam ettiren polis, evde incelemelerde bulundu. Cansız bedenleri Adli Tıp Kurumu'na gönderilen Aykut D. ve Zeynep K.'nın intihar edip etmedikleri araştırılıyor.


Yasak ilişki ölümle bitti! 5. kattan düştüğü iddia edilen kadın ve erken öldü

Küçükçekmece, İstanbul, Güncel

Kaynak: DHA


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