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Pencereden düşen 14 aylık Alparslan, ağır yaralandı

EDİRNE'de, 2'nci katta bulunan apartman dairesinin açık bırakılan penceresinden düşen 14 aylık Alparslan Okçu, ağır yaralandı.

11.11.2019 17:06 | Son Güncelleme: 11.11.2019 17:06Pencereden düşen 14 aylık Alparslan, ağır yaralandı

EDİRNE'de, 2'nci katta bulunan apartman dairesinin açık bırakılan penceresinden düşen 14 aylık Alparslan Okçu, ağır yaralandı.

Olay, ilçesine bağlı Yeni Mahalle'deki Belkoop Konutları'nda meydana geldi. Apartmanın 2'nci katında yaşayan Alparslan Okçu, annesinin yanında olmadığı sırada açık bırakılan pencereden düştü. Kafasını çarparak ağır yaralanan çocuk, çağrılan ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acilen ameliyata alınan Alparslan Okçu, daha sonra Tekirdağ'daki bir hastaneye sevk edildi. Küçük Alparslan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilirken, polis, olay yerinde inceleme yaptı.



Yeni Mahalle, Keşan, Güncel

Kaynak: DHA

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