Pencereden düşen çocuk hayatını kaybetti
Tokat'ta bir apartmanın 3. katındaki pencereden düşen küçük çocuk hayatını kaybetti.
15.03.2020 14:56 | Son Güncelleme: 15.03.2020 14:56
Tokat 'ta bir apartmanın 3. katındaki pencereden düşen küçük çocuk hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, olay dün akşam saatlerinde Yeşilırmak Mahallesi Çağgölü Caddesi'nde bulunan bir apartmanda meydana geldi. K.C ve N.C. çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü olan 2,5 yaşındaki Güneş Ceylan apartman dairesinin 3. katındaki pencereden düştü. Ağır yaralanan çocuk sağlık ekipleri tarafından ambulansla Tokat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ameliyata alınan küçük çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Güneş Ceylan'nın cenazesi merkeze bağlı Güzelce köyünde toprağa verildi. - TOKAT
Edinilen bilgiye göre, olay dün akşam saatlerinde Yeşilırmak Mahallesi Çağgölü Caddesi'nde bulunan bir apartmanda meydana geldi. K.C ve N.C. çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü olan 2,5 yaşındaki Güneş Ceylan apartman dairesinin 3. katındaki pencereden düştü. Ağır yaralanan çocuk sağlık ekipleri tarafından ambulansla Tokat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ameliyata alınan küçük çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Güneş Ceylan'nın cenazesi merkeze bağlı Güzelce köyünde toprağa verildi. - TOKAT
Kaynak: İHA
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