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Pencereden düşen çocuk helikopterle hastaneye ulaştırıldı

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde pencereden düşerek yaralanan 1,5 yaşındaki çocuk, askeri helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

03.10.2019 09:34Pencereden düşen çocuk helikopterle hastaneye ulaştırıldı
Tunceli'nin Ovacık ilçesinde pencereden düşerek yaralanan 1,5 yaşındaki çocuk, askeri helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

Olay, ilçeye bağlı 94. Mahallesi'ndeki konutlarda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 1,5 yaşındaki Yusuf Eroğlu, ikinci kattaki evlerinin penceresinden dengesini kaybederek aşağı düştü. Durumu fark eden ailenin haber vermesi üzerine küçük çocuk ambulansla İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bu sırada Tunceli'ye sevk edilmesi planlanan çocuk için jandarmadan helikopter talep edildi. Bölgeye sevk edilen jandarmaya ait helikopterle alınan küçük Yusuf, Tunceli'ye getirilerek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Yusuf'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - TUNCELİ

Tunceli, Ovacık, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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