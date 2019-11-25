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Pencereden düşen çocuk öldü

ŞANLIURFA'da 2 yaşındaki Mahmut Küçük, 2'nci kattaki evlerinin penceresinden düştü.

25.11.2019 16:45 | Son Güncelleme: 25.11.2019 16:45Pencereden düşen çocuk öldü

ŞANLIURFA'da 2 yaşındaki Mahmut Küçük, 2'nci kattaki evlerinin penceresinden düştü. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan çocuk hayatını kaybetti.

Olay, Yeşildirek Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, Mahmut Küçük, annesinin

mutfakta olduğu sırada oynadığı odadaki koltuktan pencereye çıktı. Küçük çocuk 2'nci kattan beton zemine düştü. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Mahmut Küçük'ü Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan çocuk, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis soruşturma başlattı.



Güncel

Kaynak: DHA

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