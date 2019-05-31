Pencereden düşen çocuk tedavi altına alındı

Bolu
'da evinin penceresinden düşen çocuk hastanede tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, 4 yaşındaki E.I. Sümer Mahallesi
Palmiye Sokak'ta bulunan bir apartmanın birinci katındaki evlerinin penceresinden apartman bahçesine düştü.
Çocuğunun pencereden düştüğünü gören anne, sağlık ekiplerine haber verdi.
E.I. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal
Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Küçük çocuğun hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA
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