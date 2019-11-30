Haberler » Güncel » Pencereden düşen çocuk yaralandı, ikizi son anda kurtarıldı - Haber

Pencereden düşen çocuk yaralandı, ikizi son anda kurtarıldı

SAMSUN'da anneleri uyurken 1,5 yaşındaki ikiz kardeşlerden Eymen Aygün birinci kattaki evlerinin penceresinden düşerek yaralandı.

30.11.2019 12:44 | Son Güncelleme: 30.11.2019 12:45Pencereden düşen çocuk yaralandı, ikizi son anda kurtarıldı

SAMSUN'da anneleri uyurken 1,5 yaşındaki ikiz kardeşlerden Eymen Aygün birinci kattaki evlerinin penceresinden düşerek yaralandı. Aynı pencereden aşağı sarkan Seymen Aygün'ü o sırada sokaktan geçerken fark eden motosikletli kurye Metin Duman (29) aydınlatma direğine çıkarak kurtardı. O anlar bir binanın güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, dün sabah saatlerinde ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Emir Sultan Sokak'ta meydana geldi. Çiğdem Aygün (25) evde uyuduğu sırada ikizleri Eymen ile Seymen oturma odasındaki kanepenin üzerinde oyun oynamaya başladı. İkizlerden Eymen kanepenin arkasındaki pencereyi açıp bakarken birinci kattan sarkıp, düştü. Küçük çocuğun düştüğünü gören vatandaşlar hemen sağlık ekiplerinden yardım istedi. Bu sırada siparişi teslim ettikten sonra dönen motosikletli kurye Metin Duman kalabalığı görüp durdu. Çocuğun düştüğü pencereye doğru bakan Duman, ikizlerden Seymen Aygün'ün de pencereden aşağı sarktığını fark etti. Duman binanın yanındaki aydınlatma direğine tırmanıp pencereye çıktı, küçük çocuğu düşmekten son anda kurtardı.Komşuların vermesi üzerine dışarı çıkan anne Çiğdem Aygün çocuğunu kanlar içerisinde görünce büyük üzüntü yaşadı. Yaralı Eymen Aygün sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Küçük çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay anı ise bir apartmanın güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Polis olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.



Fevzi Çakmak Mahallesi, İlkadım, Samsun, Sabah, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:32 İYİ Parti'den 'metrobüs yolu, hafta sonları bisiklet yolu olsun' önerisi
14:28 Ürgüp Belediye sinema salonu yenileniyor
14:28 Ürün bazlı gıda denetimleri devam ediyor
14:27 Başkan Kalaycı, asfalt çalışmalarını yerinde inceledi
14:27 Sinan Ateş, Fırat Yılmaz Çakıroğlu İlkokulu'nun açılışına katıldı
14:11 Kılıçdaroğlu, Davutoğlu'ndan övgüyle bahsetti, Davutoğlu alkışla karşılık verdi
13:29 Ahsen Unakıtan'ın "Tartaklandım" iddialarına Üsküdar Belediyesi'nden yanıt geldi
13:28 Van'daki bir oto pazarında silahlar konuştu: 7 yaralı
12:52 Uyuşturucu ve alkol alan genç kadın, bankta sızıp kaldı
12:47 Barış Pınarı Harekatı'na gönüllü olarak katılmak isteyen 72'lik dede, kendini astı
12:21 Yılbaşı öncesi Kandıra hindisine yoğun ilgi! Tanesi 250 lira
15:47 Fenomen gelin adayı Solmaz Çiros, şarkıcı olarak gittiği düğünde kalça dansı yaptı
15:19 Billur Kalkavan'dan dikkat çeken çıkış: Dizilerde hiç cinsellik gösterilmiyor
30.11.2019 14:34:49