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Pencereden düşen kadın hayatını kaybetti

Konya'da 7'inci kattaki evinin penceresinden dışarıyı izlediği sırada dengesini kaybederek düştüğü iddia edilen yaşlı kadın hayatını kaybetti.

28.12.2019 14:01 | Son Güncelleme: 28.12.2019 14:06 Pencereden düşen kadın hayatını kaybetti
'da 7'inci kattaki evinin penceresinden dışarıyı izlediği sırada dengesini kaybederek düştüğü iddia edilen yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Olay, saat 11.30 sıralarında merkez ilçesi Havzan Mahallesi Sıddık Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerindeki bir apartmanın 7'nci katında bulunan evinin penceresinden dışarıya baktığı iddia edilen kanser hastası olduğu öğrenilen 63 yaşındaki Sevim Eren, dengesini kaybederek aşağıya düştü. Olayı fark eden ve o sırada evde bulunan Sevim Eren'in oğlunun ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde yaşlı kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından Sevim Eren'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Konya Numune Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

Meram, Konya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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