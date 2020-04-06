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Pencereden düşen yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı

Pencereden düşen yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde pencereden bakarken dengesini kaybedip yere düşen yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı.

06.04.2020 22:04 | Son Güncelleme: 06.04.2020 22:06
Pencereden düşen yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı
ZONGULDAK - Zonguldak 'ın Ereğli ilçesinde pencereden bakarken dengesini kaybedip yere düşen yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı.
Olay akşam saatlerinde Sarıkorkmaz Mahallesi Karga Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Fatma K. ikamet ettiği evin ikinci katındaki pencereden baktığı sırada dengesini kaybedip yere düştü. Yaralanan yaşlı kadın için yakınları 112 sağlık görevlilerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 sağlık görevlileri yaralıya ilk müdahaleyi burada yaptıktan sonra ambulansla ilçedeki özel hastaneye kaldırdı. Yaşlı kadını8n hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken tedavisine devam ediliyor.
Savcılık olayla ilgili olarak soruşturma başlattı. Pencereden düşen yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı

Kaynak: İHA

Etiketler: Zonguldak, 3. Sayfa

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Pencereden düşen yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı
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