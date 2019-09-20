Haberler » Güncel » Haber

Pencereden düşerek ölen çocuk defnedildi

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde 6. kattaki evlerinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden bir yaşındaki Mehmet Fatih Atal, toprağa verildi.

20.09.2019 19:54
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde 6. kattaki evlerinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden bir yaşındaki Mehmet Fatih Atal, toprağa verildi.
Atal'ın cenazesi, Kapaklı Merkez Camisi'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kapaklı Eski Mezarlığı'nda defnedildi.
Cenaze töreninde çocuğun annesi Sena ile babası Davut Atal, fenalık geçirdi.
Törene Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin ve İlçe Müftüsü İsa Aktaş da katıldı.
Mehmet Fatih Atal, dün Atatürk Mahallesi Serdar Özyürek Sokak'ta apartmanın 6. katındaki evlerinin penceresinden düşmüştü.
Annesi tarafından çağrılan ambulansla Kapaklı Devlet Hastanesine kaldırılan çocuk, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.
Pencereden düşerek ölen çocuk defnedildi

Mehmet Fatih, Tekirdağ, Kapaklı, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
20:06 Kuveyt'ten eğitime destek
20:06 Oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerine tehdit iddiası
20:04 "Zamanını Aşan Medeniyet: Özbekistan Sergi ve Paneli"
20:04 Adana'daki cinsel istismar iddiası soruşturması
20:04 Yazar Musa Anter mezarı başında anıldı
20:03 Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu TEKNOFEST'te
20:03 Dha yurt bülteni-21