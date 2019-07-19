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Pencereden eve giren ayı eşyaları parçaladı

Rize'nin İkizdere ilçesinde pencereden eve giren ayı, evi dağıtarak eşyalara zarar verdi.

19.07.2019 09:19 Pencereden eve giren ayı eşyaları parçaladı
Rize'nin İkizdere ilçesinde pencereden eve giren ayı, evi dağıtarak eşyalara zarar verdi.

Olay ilçeye bağlı Bayırköy'de meydana geldi. Köy Muhtarı Sefer Ekşi'ye ait eve pencereyi kırarak giren ayı eşyaları kullanılmaz hale getirdi. Ayıların bahar ayında köylerine çok ciddi maddi zararlar verdiğini dile getiren Muhtar Ekşi "Ayılar çok mu arttı bilmiyorum. Ayrıca Ayı öldürmek yasak. Devlette zaten ayıları koruyor. Benim zararımın karşılanmasını istiyorum. Ben ilçedeki evimde olduğum geçen hafta Bayır köy'deki evime pencereyi kırarak giren ayı veya ayılar çok zarar verdi. 5 tane arılı kovanımı parçaladı. Evde ne varsa karıştırdılar. Bal petekli çerçevelerimi ayılar yedi. Maddi bakımdan zor durumdayım. Ayı koruyan Ankara benim zararımı karşılamalı" dedi. - RİZE
Kaynak: İHA
Sefer Ekşi, Bayırköy, İkizdere, Rize, 3. Sayfa

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