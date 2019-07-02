02.07.2019 11:46
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Mutfak penceresinden eve girip talihsiz kadına tecavüz etmeye çalıştı

Antalya'da, mutfak penceresinden eve giren sapık 57 yaşındaki kadına tecavüz etmeye kalkıştı. Çığlık atması üzerine panikleyen saldırgan, kadını karnından bıçaklayıp kaçtı

Antalya 'da, mutfak penceresinden eve giren kimliği belirsiz kişi, Nebahat A.'ya (57) tecavüz etmeye kalkıştı. Çığlık atması üzerine panikleyen saldırgan, kadını karnından bıçaklayıp, kaçtı. Ağır yaralanan Nebahat A., hastaneye kaldırılırken, polis, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

"PARAYI DEĞİL SENİ İSTİYORUM"

Olay, saat 06.30 sıralarında, Kepez ilçesine bağlı Habipler Mahallesi'ndeki gecekonduda meydana geldi. Yatalak annesiyle yaşayan Nebahat A., korkuluğu olmayan mutfak penceresinden eve giren kimliği belirsiz kişiyle karşı karşıya geldi. Nebahat A., hırsız zannettiği kişiye cüzdanında bulunan 1000 lirayı almasını söyledi. Amacının hırsızlık olmadığını belirtip, "Parayı değil seni istiyorum" diyen kişi, kadına tecavüz etmeye kalkıştı.

BIÇAKLAYIP KAÇTI

Nebahat A.'nın çığlık atması üzerine paniğe kapılan kişi, kadını karnından bıçaklayıp, kaçtı. Nebahat A., sesini duyup, eve gelen komşusu Veli Demir tarafından kanlar içinde yerde yatarken bulundu. İhbarla eve gelen sağlık görevlileri, ağır yaralı kadını ambulansla Kepez Devlet Hastanesi 'ne götürdü. Nebahat A., acil servisteki ilk müdahalenin ardından ameliyata alındı.

EKİPLER ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATTI

Polis ekipleri, esmer, 20 yaşlarında, kısa saçlı, koyu renk kıyafetli olduğu belirtilen saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Mutfak penceresinden eve girip talihsiz kadına tecavüz etmeye çalıştı
Kaynak: DHA
Antalya , Kepez , Polis , 3. Sayfa , Güncel

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