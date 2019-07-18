18.07.2019 10:25
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3 yaşındaki çocuğunu eve kilitleyip çarşıya giden vicdansız anne, "Elbise almaya gittik" dedi

Bursa'da çarşıya giden ailesi tarafından kilitlendiği evlerinin penceresinden sarkan 3 yaşındaki Suriyeli çocuk, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Polisin cep telefonuyla ulaştığı anne, elbise almaya gittiklerini söyledi.

Bursa'da çarşıya giden ailesi tarafından kilitlendiği evlerinin penceresinden sarkan 3 yaşındaki Suriyeli Amar Hamis, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Polisin telefonla ulaşarak bilgi verdiği anne, "Elbise almak için çarşıya gittik, çocuğu komşuya bırakın daha sonra gelip, alacağız" yanıtını verdi.

Olay, Bursa'nın Yıldırım ilçesi Sıracevizler Mahallesi'nde dün yaşandı. İddiaya göre Suriye uyruklu anne Seno Hamis(30) ile baba Kenno Hamis (33), çocukları Amar Hamis'in üzerine kapıyı kilitleyerek, alıverişe gitti. Evde yalnız kalan çocuk, bir süre sonra pencereden sarkarak sokağı seyretmeye başladı.

İTFAİYE VE POLİS ÇAĞRILDI

Küçük çocuğu fark eden mahalle sakinleri, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla evin balkonuna tırmanarak açık olan pencereden içeri girdi. Pencereden sarkan çocuk, itfaiye erleri tarafından evden çıkartılarak, polis ekiplerine teslim edildi.

'ELBİSE ALMAYA GİTTİK'

Polis, anne Seno Hamis'e tercüman aracılığıyla cep telefonundan ulaşarak, bilgi verdi. Anne Hamis de "Elbise satın almak için çarşıya gittik, çocuğu komşuya bırakın daha sonra gelip alacağız" diyerek yanıt verdi. Küçük çocuk, karakola götürüldü.

3 yaşındaki çocuğunu eve kilitleyip çarşıya giden vicdansız anne, Elbise almaya gittik dedi
Kaynak: DHA
İtfaiye, Bursa, Anne, Güncel

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