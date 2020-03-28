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Pencerelerde 'gökkuşağı' akımı

DÜNYA Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) çok tehlikeli pandemi ilan ettiği ve tüm dünyayı etkisi atına koronavirüs (Covid-19) nedeniyle Türkiye'de de okullara ara verildi.

28.03.2020 19:23 | Son Güncelleme: 28.03.2020 19:23
Pencerelerde 'gökkuşağı' akımı

DÜNYA Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) çok tehlikeli pandemi ilan ettiği ve tüm dünyayı etkisi atına koronavirüs (Covid-19) nedeniyle Türkiye 'de de okullara ara verildi. Bu süreçte Türkiye genelinde evlerinde kalan çocuklar 'gökkuşağı' resimleri çizerek evlerinin pencerelerine astıkları yeni bir akım başlattı.

Dünyanın birçok ülkesine yayılan koronavirüs salgınını önlemek için Türkiye'de de günlendir 'Evinde kal Türkiye', 'Hayat eve sığar' çağrıları yapılıyor. Salgınla mücadele kapsamında, 16 Mart Pazartesi günü itibariyle Türkiye genelinde tüm anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise ve üniversitelere ara verildi. Milli Eğitim Bakanlığı, daha sonra açıkladığı kararla da ara tatili 30 Nisan'a kadar uzattığını duyurdu.

Evlerde çocukların uzaktan eğitim sistemine geçtiği bu dönemde, dünyanın başka ülkelerinde de uygulandığı belirtilen yeni bir akım başladı. Bu yeni akımda, çocuklar evde yaptıkları gökkuşağı resmini pencerelerine astı. Cama asılı gökkuşağını gören her çocuğun evde kalanın yalnız kendi olmadığını görmesi ve yalnız olmadığını hissetmesi amaçlanan akım Türkiye'nin de birçok iline yayıldı.

Gökkuşağı akımıyla ilgili Kırklareli'de görev yapan öğretmenler de bir proje başlattı. Öğretmenler, öğrencilerine, "Tüm çocuklarımız bir kağıda gökkuşağı çizip boyayacak. Sonra onu evlerinin camlarına asacaklar. Bu sayede cama asılı gökkuşağını gören her çocuk evde kalanın sadece kendi olmadığını görecek ve yalnız olmadığını hissedecektir. Bu gökkuşağı ile içinde bulunduğumuz stresli durumu biraz renklendirip yeni umulara ışık saçalım hep beraber" diye mesaj gönderdi. Kısa sürede birçok öğrenci yaptığı gökkuşağı resimlerini pencerelerine asmaya başladı.


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Kaynak: DHA

Etiketler: Dünya Sağlık Örgütü, Koronavirüs, Türkiye, Güncel

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