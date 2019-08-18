Haberler» Güncel» Haber

PENCERELERE TIRMANAN HIRSIZLAR YAKALANDI

İSTANBUL'da evlere pencerelere tırmanarak giren 3 hırsız, polis ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalandı.

18.08.2019 13:35
PENCERELERE TIRMANAN HIRSIZLAR YAKALANDI
İSTANBUL'da evlere pencerelere tırmanarak giren 3 hırsız, polis ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalandı. Şüphelilerden birinin evlere pencereden girme anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.
HIRSIZLIK ANI KAMERADA
Esenyurt ve Eyüpsultan'da girdikleri evlerde hırsızlık yapan şüphelilerle ilgili polis çalışma başlattı. Şüphelilerden birinin, diğer arkadaşlarının yardımıyla pencereye tırmanma anı güvenlik kameralarına yansıdı. İçeri giren bir şüphelinin diğer arkadaşlarına evde bulduğu sırt çantalarını uzatarak çalma anları görüntülere yansıdı.
3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Güvenlik kameralarını izleyen polis ekipleri 3 şüphelinin kimliğini tespit etti. Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliğinin yaptığı takip sonucu yakalanan Yakup B.(22), Mehmet Ö.(18), Yusuf K.(18) tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polisin yaptığı soruşturmada hırsızlık olaylarını gerçekleştiren Yakup B.'nin 6, Yusuf K.'nın 23, Mehmet Ö.'nün ise 12 suç kaydının bulunduğu ortaya çıktı.
PENCERELERE TIRMANAN HIRSIZLAR YAKALANDI

Esenyurt, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:05   Çocuklarını kurtarmaya çalışan iki anne boğuldu
15:05   Nişan bozma kavgasında silahlar konuştu: 4 yaralı
15:05   Kastamonu Tuğçe Kandemir, Taşköprülülere unutulmaz bir gece yaşattı
15:05   İzmir'de orman yangını-3
15:05   SAKAYA Dere kenarında boğazı kesilmiş halde bulunan Afgan genci arkadaşları öldürmüş
15:04   DHA YURT BÜLTENİ -10
15:02   Kırşehir'de "maganda kurşunu" isabet eden gencin ölmesi