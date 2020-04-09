Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Pendik Belediyesi, koronavirüsle mücadelede sahada çalışan personeline bin lira ikramiye verecek

Pendik Belediyesi, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede sahada çalışan personeline bin lira ikramiye verme kararı aldı.

09.04.2020 13:50 | Son Güncelleme: 09.04.2020 13:50
Pendik Belediyesi, koronavirüsle mücadelede sahada çalışan personeline bin lira ikramiye verecek
Pendik Belediyesi, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede sahada çalışan personeline bin lira ikramiye verme kararı aldı.
Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüs salgınıyla mücadelede, belediyelerin olağanüstü bir performansla çalıştığını belirtti.
Sahada çalışan belediye personellerinin mücadelenin ön safında görev yapan, görünmeyen kahramanlar olduğunu anlatan Cin, şunları kaydetti:
"Sahada çalışan arkadaşlarımız büyük bir özveriyle çalışıyorlar. Sokaklara, caddelere, meydanlara, camilere, pazar yerlerine, yaşlılara, gençlere, engellilere, ihtiyaç sahiplerine büyük bir görev bilinciyle hizmet ediyorlar. Bu özveriyi maddi olarak da destekleme kararı aldık."
Cin, sahada görev yapan temizlik işleri, sosyal destek hizmetleri, zabıta, park bahçeler ve fen işleri müdürlükleri çalışanlarına, 1000 lira ikramiye ödeyeceklerini de ifade etti.

Kaynak: AA

Etiketler: Ahmet Cin, Pendik, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı Haberler
Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı
Avrupa’da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor Haberler
Avrupa'da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor
Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber’den şaşırtan sigara itirafı Haberler
Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber'den şaşırtan sigara itirafı
Acun detayları bir bir anlattı! Survivor’da yarışmacılar değişecek Haberler
Acun detayları bir bir anlattı! Survivor'da yarışmacılar değişecek
WhatsApp durumunda yayınladığı kanlı fotoğrafla katilini işaret etti Haberler
WhatsApp durumunda yayınladığı kanlı fotoğrafla katilini işaret etti
Dün hastaneye kaldırılan Seda, kolundaki iğneyle yayına çıktı Haberler
Dün hastaneye kaldırılan Seda, kolundaki iğneyle yayına çıktı
ABD’den Türkiye’ye sağlık malzemeleri için takas önerisi Haberler
ABD'den Türkiye'ye sağlık malzemeleri için takas önerisi
Koronadan ölen maden işçisinin arkadaşıyla yaptığı yazışma yürek dağladı Haberler
Koronadan ölen maden işçisinin arkadaşıyla yaptığı yazışma yürek dağladı
Haberler ›› Güncel ››Pendik Belediyesi, koronavirüsle mücadelede sahada çalışan personeline bin lira ikramiye verecek - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

15:13: Endonezya'da feribotta koronavirüs paniği Duyan denize atladı - Haber 15:12: Camiden güldüren 'evde kalun' anonsu yapılan köyde, kimse dışarı çıkmıyor - Haber 15:12: Bangkok'ta Kovid-19 nedeniyle 10 günlüğüne alkol satışı yasaklandı - Haber 15:12: Tunus'ta Kovid-19 kaynaklı can kaybı 24'e yükseldi - Haber 15:12: Yunan botlarının tacizine TSK engeli - Haber 14:19: Son Dakika: İstanbul'da eczaneler maskeleri ücretsiz dağıtacak - Haber 13:54: Avrupa'da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor - Haber 12:54: Kaza yerine göreve giden kadın polis, yakınlarının ölüm haberini alınca yıkıldı - Haberler 12:23: Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber'den sigara itirafı: İyi ki bırakmışım - Spor