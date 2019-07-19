PENDİK'DE BENZİN İSTASYONUNDA SOYGUN

PENDİK'de çalıntı otomobille benzin istasyonuna gelen silahlı üç kişi, kasadan yaklaşık 3 bin 500 lira ile dört paket sigara alıp kayıplara karıştı.

Olay, Orta Mahalle D-100 Karayolu Kadıköy istikametinde saat 02.15 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, beyaz bir otomobille akaryakıt istasyonuna gelen yüzleri maskeli 3 kişi, ellerindeki silahlarla kasiyeri etkisiz hale getirdi. Kasada bulunan paraları çantaya dolduran şüpheliler, bu sırada sigara reyonundan 4 paket sigarayı da alarak geldikleri otomobille kaçtılar. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Güvenlik kameralarını incelemeye alan polisler, şüphelilerin yaklaşık 3 bin 500 lira aldıklarını belirledi.

Öte yandan, şüphelilerin kullandıkları otomobilin de çalıntı olduğu tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, 3 şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: DHA