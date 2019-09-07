Haberler» 3. Sayfa» Haber

Pendik'de intihar girişiminde bulunan kadın ile onu tutmaya çalışan eşi ağır yaralandı

Pendik'de intihar girişiminde bulunan kadın ile onu tutmaya çalışan eşi ağır yaralandı Pendik'te dehşet anlarıİSTANBUL - Pendik'te iddiaya göre eşiyle tartışan kadın kendini balkondan aşağıya attı.

07.09.2019 22:06
Pendik'de intihar girişiminde bulunan kadın ile onu tutmaya çalışan eşi ağır yaralandı
Pendik'te dehşet anları
İSTANBUL - Pendik'te iddiaya göre eşiyle tartışan kadın kendini balkondan aşağıya attı. Eşi de kadını tutmaya çalışırken aşağıya düştü. Karı-koca ağır yaralanırken olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Feci olay Güzelyalı Mahallesi Kervansaray Sokak' ta bu akşam saatlerinde meydana geldi. İddialara göre evde tartışan karı koca tartışmanın büyümesi sonucu kavga etmeye başladılar. Kavga dördüncü Katın balkonuna taştı. Kavga sonrası isminin Hilal olduğu öğrenilen kadın kendini balkondan boşluğa bıraktı. Kocası ise kadını tutmak isterken kendisi de dördüncü katın balkonundan aşağıya düştü. Olay yerine çağırılan ambulansla Pendik Eğitim Araştırma Hastanesine Götürüldü. Polis ekiplerinin olay yerine gelip inceleme başlattı. Olay yeri incele polisleri evden parmak izi aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Pendik'de intihar girişiminde bulunan kadın ile onu tutmaya çalışan eşi ağır yaralandı

Pendik, kavga, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
22:48   Sosyal medya tartışması kanlı bitti
22:22   Hemşin ilçesinde bir sitenin istinat duvarı çöktü, 20 daireli apartman tahliye edildi
22:14   Gençlerin bıçaklı kavgası kanlı bitti: 1 yaralı
22:14   İzmir'de 147 kaçak göçmen yakalandı
22:13   Rize'de şiddetli yağış
22:09   İstanbul'da üç gün üst üste 'Değnekçi' operasyonu
22:09   Balkondan atlayan eşini kurtarmak isterken kendi de düştü