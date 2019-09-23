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Pendik'deki orman yangını şüphelisi adliyeye sevk edildi

Pendik'te ormanlık alanda çıkan yangına ilişkin yakalanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

23.09.2019 15:26Pendik'deki orman yangını şüphelisi adliyeye sevk edildi
Pendik'te ormanlık alanda çıkan yangına ilişkin yakalanan şüpheli adliyeye sevk edildi.
Ertuğrulgazi Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda çıkan yangınla ilgili çalışma başlatan Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan ve terör şüphesiyle Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen şüpheli Y. A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüpheli, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına sevk edildi.
Adliyeye getirilen şüpheli basına mensuplarının "Neden yaptınız?" sorusuna, "Ben yapmadım ki" şeklinde yanıt verdi. Şüphelinin savcılıkça ifadesi alınması bekleniyor.
Pendik Ertuğrulgazi Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 19 Eylül'de çıkan yangın sonucu, bir şüpheli gözaltına alınmıştı. Zanlın terör kaydının olmadığı ancak yakınlarından bazılarının terör örgütü PKK'dan emniyette kayıtları olduğu belirlenmişti. Bu doğrultuda şüpheli Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edilmişti.

Ertuğrulgazi Mahallesi, Pendik, Güncel

Kaynak: AA

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