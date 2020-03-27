Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Pendik Devlet Hastanesi'ne korona virüs tedbirleri kapsamında yapılan ön tanı bölümü inşaatı...

Korona virüs tedbirleri kapsamında İstanbul'daki Pendik Devlet Hastanesi'nin yakınına ön tanı bölümü inşaatı başladı.

27.03.2020 11:49 | Son Güncelleme: 27.03.2020 11:52
Pendik Devlet Hastanesi'ne korona virüs tedbirleri kapsamında yapılan ön tanı bölümü inşaatı...
Korona virüs tedbirleri kapsamında İstanbul 'daki Pendik Devlet Hastanesi'nin yakınına ön tanı bölümü inşaatı başladı. Tek katıl olacak bölüm havadan görüntülendi.

Korona virüs tedbirlerini kapsamında hastanelerin de kapasiteleri artırılıyor. Bu kapsamda Pendik Devlet Hastanesi'ne tek katlı prefabrik inşaatı başladı. Tek kat olacak yer 11 odadan oluşacak. Yapılacak bölümde ise ön tanı gerçekleştirileceği öğrenildi. Hızla inşaatın sürdüğü ön tanı bölümü ise havadan görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Pendik Devlet Hastanesi, İstanbul, 3. Sayfa

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› 3. Sayfa ››Pendik Devlet Hastanesi'ne korona virüs tedbirleri kapsamında yapılan ön tanı bölümü inşaatı... - Haberler
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

13:53: Beştepe Millet Camisi'nde koronavirüs önlemli cuma namazı kılındı - Haberler 13:48: Virüslere karşı ozon tedavisine talep arttı - Haberler 13:46: Beylikdüzü'nde maske satışında silahlı kavga: 4 yaralı - Haberler 13:46: Ege Üniversitesi Kovid-19 aşısı için çalışmalara başladı - Haberler 13:44: Semt pazarlarındaki kurallar yeniden düzenlendi, Tezgahlar 3 metre mesafeyle kurulacak - Haberler 13:43: Erdoğan'dan koronavirüsle ilgili yeni mesaj: Tedbirleri hayata geçiriyoruz, sabırlı olalım 13:43: Erdoğan'dan koronavirüsle ilgili yeni mesaj: Tedbirleri hayata geçiriyoruz, sabırlı olalım - Haberler 13:32: CNN Türk spikeri, canlı yayında koronavirüse müdahale eden doktorlar konuşulurken ağladı - Haberler 12:29: Dünya koronavirüsle mücadele ederken, Nijerya'da Lassa salgınında ölenlerin sayısı 176'ya çıktı - Haberler 12:29: Rusya'da son 24 saatte vaka sayısı rekor artışla bin 36'ya yükseldi - Haberler 11:40: Tam bir suç makinesi! 40 yıl kesinleşmiş cezası bulunan firari kadın yakalandı - Haberler 11:32: İran'da koronavirüs hastalarına esans koklatan adam hakkında yakalama kararı çıkarıldı