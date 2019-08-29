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Pendik esnafının korkulu rüyası kadın hırsız yakalandı...Hırsızlık anları kamerada

Pendik esnafının korkulu rüyası kadın hırsız yakalandı.

29.08.2019 10:13
Pendik esnafının korkulu rüyası kadın hırsız yakalandı...Hırsızlık anları kamerada
İSTANBUL - Pendik'te girdiği mağazalarda hırsızlık yaparak esnafın korkulu rüyası olan kadın hırsız, polis ekipleri tarafından bir pazarda yakalandı. Kadının çanta ve kasadan para çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Pendik'te farklı tarihlerde 3 farklı mağazada hırsızlık olaylarının yaşanması üzerine polis ekipleri harekete geçti. Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, adının Emine G. olduğu öğrenilen kadını geçtiğimiz günlerde Pendik'te bir pazarda yakalayarak gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen kadın hırsız, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kadının çanta ve kasadan para çaldığı anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde mağazada dolaşan kadın kasaya yanaşıp bir miktar para alıyor, diğer görüntüde de çantayı alıp koluna asıp oradan uzaklaşıyor.
Pendik esnafının korkulu rüyası kadın hırsız yakalandı...Hırsızlık anları kamerada

Pendik, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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