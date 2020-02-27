Haberler » 3. Sayfa » Metro istasyonundaki sapığın ifadesi ortaya çıktı: Bir anlık gafletle cinsel organımı çıkardım - Haberler

Metro istasyonundaki sapığın ifadesi ortaya çıktı: Bir anlık gafletle cinsel organımı çıkardım

İstanbul Pendik'te metro istasyonun merdivenlerinde takip ettiği genç kıza cinsel organını gösteren şüpheli, emniyetteki ifadesinde "Bayana adres sordum. Bana adresi tarif etti. Daha sonra bir anlık gafletle cinsel organımı çıkardım" dedi.

27.02.2020 18:38 | Son Güncelleme: 27.02.2020 18:48

'te metro istasyonunun çıkışında bir kıza cinsel organını gösterdiği gerekçesiyle gözaltına alınan M.D., "Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı" suçundan tutuklandı.

Dün gece Pendik metro istasyonunun çıkışında takip ettiği genç kıza cinsel organını gösterdiği gerekçesiyle gözaltına alınan M.D., emniyet sorgusunun ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi.

"BİR ANLIK GAFLETLE CİNSEL ORGANIMI ÇIKARDIM"

M.D., savcılık sorgusunun ardından, "Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı" suçundan tutuklanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Mahkemedeki sorgusunda, 10 yıldır dışarıda yatıp kalktığını belirterek, "Psikolojim bozuktur. Bayana adres sordum. Bana adresi tarif etti. Daha sonra bir anlık gafletle cinsel organımı çıkardım. Bayanın eline dokunmak istedim. Ancak bağırınca korkarak merdivenlerden aşağıya doğru kaçmaya başladım. Yaptığım için çok pişmanım" dedi.

TUTUKLANDI

Mahkeme M.D.'nin, "Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

Metro istasyonundaki sapığın ifadesi ortaya çıktı: Bir anlık gafletle cinsel organımı çıkardım

İstanbul, Pendik, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: DHA


HABER YORUMLARI (8)
ALPEREN:Cehennemin adresini mi sordu acaba
Yayından Kaldır
2 0
Cevap yaz
DERYA:Kadınlar açık geziyor sapıklat çoğaldı diyen insanlar; bu kadın kapalı hadi kadını geçtim el kadar bebeklere, çocuklara tecavüz edenler peki?? Onlara ne demeli? Allah korkusu olmayan, ahlak yoksunu insan görünümlü şeytan bunlar! Allah tümünüzü helak etsin!
Yayından Kaldır
6 0
Cevap yaz
UYS:mesaj yolla :D
Yayından Kaldır
0 0
BİLGE FİLOZOF:Gaflet beyinli
Yayından Kaldır
2 0
Cevap yaz
ZERO:hadım edeceksin bunları. . . . . . . . . . .
Yayından Kaldır
7 0
Cevap yaz
ANTİŞOVENİZM:BİR ANLIK GAFLETLE SURATINI DAĞITMAK İSTERDİM
Yayından Kaldır
21 2
Cevap yaz
CANAN:ahlaki çöküntü içindeyiz Allah sonumuzu hayreylesin
Yayından Kaldır
21 2
Cevap yaz
CEZA:Kesin organini, bundan sonra olup olmadik yerde gaflete düsüp cikaramasin. . . .
Yayından Kaldır
15 5
Cevap yaz
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

16:36  Düşündüren sözler! Anlamlı sözler neler? Düşündüren, anlamlı ve felsefi sözler nelerdir?
15:19  Şirin Payzın kimdir? Şirin Payzın nereli ve kaç yaşında? Şirin Payzın ne iş yapıyor?
14:14  Afrika örgüsü nedir? Afrika örgüsü saç nasıl yapılır? Afrika örgüsü fiyatları ne kadar?
14:11  Şaibe nasıl yazılır? TDK'ya göre şaibe mi, şayibe mi? Şaibe ne demek?
13:46  Çaycı Hüseyin Alparslan Özmol kimdir? Alparslan Özmol kaç yaşında, nereli?
27.02.2020 19:40:20