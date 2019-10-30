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Pendik sahil yolunda feci kaza: 8 yaralı

Pendik sahil yolunda ilerleyen servis aracı, kırmızı ışıkta duran otomobile arkadan hızla çarptı.

30.10.2019 16:55Pendik sahil yolunda feci kaza: 8 yaralı
Pendik sahil yolunda ilerleyen servis aracı, kırmızı ışıkta duran otomobile arkadan hızla çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü ile servis aracındaki 7 kişi yaralandı.
Kaza, Pendik sahil yolu Kaynarca mevkiinde 15.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, otomobiliyle ilerleyen Orhan Uçansu kırmızı ışıkta durduğu sırada, Kenan Kahraman yönetimindeki servis aracı duramayarak otomobile arkadan çarptı. Feci kaza nedeniyle otomobil sürücüsü ile serviste bulunan 7 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alırken yolda kısa süreliğine trafik yoğunluğu oluştu.
(Halit Arslan/İHA)

Kaynarca, Pendik, Güncel

Kaynak: İHA

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