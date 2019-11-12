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Pendik sapığı böyle yakalandı

Pendik'de 9 yaşındaki erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunan sapık, polisin yoğun uğraşları sonucu yakalandı.

12.11.2019 12:50 | Son Güncelleme: 12.11.2019 12:51
'de 9 yaşındaki erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunan sapık, polisin yoğun uğraşları sonucu yakalandı. Sapığın kıskıvrak yakalanma anları cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.
Pendik'te bir şahıs, 22 Ekim günü parkta oynayan bir erkek çocuğunu zorla götürerek cinsel istismarda bulunmuş ardından kayıplara karışmıştı. , sapığı yakalamak için çalışma başlattı. Şahsı yakalamak için özel ekip kuruldu, çevredeki 200'e yakın güvenlik kamerası incelenerek şahsın görüntülerine ulaşıldı. Şüpheli şahsın Kavakpınar Mahallesinde olduğu ve mahalleden hiç çıkmadığı anlaşılması üzerine mahallede yaşayan 58 bin kişi incelemeye alındı. Kadın ve çocuklar çıkarıldıktan sonra ise 25 bin erkek şahıs incelemeye alındı. İncelenen güvenlik kamerası görüntülerinde, şahsın yanından geçtiği iş yerinin duvarının boyuyla kıyaslandığında şahsın boyunun 1.65 santim olduğu tespit edildi. Boy ölçülerine uyan 280 kişi üzerinde yapılan çalışmalarda, şahsın Adil Ç. olduğu tespit edildi. Şahıs polis tarafından Güllübağlar Mahallesi Tandoğan Caddesi üzerinde olay günü üzerinde bulunan kıyafeti ile kıskıvrak yakalandı. Şahıs sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevinde gönderildi.
Şahsın polisler tarafından yakalanma anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde şahıs polis tarafından gözaltına alınıyor, bu sırada suçsuz olduğunu iddia ediyor.
(İHA)
Pendik sapığı böyle yakalandı

Pendik, Polis, Güncel

Kaynak: İHA


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