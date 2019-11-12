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Pendik sapığının yakalanma anı kamerada

Pendik sapığının yakalanma anı kameradaİSTANBUL - Pendik'de 9 yaşındaki erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunan sapık, polisin yoğun uğraşları sonucu yakalandı.

12.11.2019 13:21 | Son Güncelleme: 12.11.2019 13:23
sapığının yakalanma anı kamerada
İSTANBUL - Pendik'de 9 yaşındaki erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunan sapık, polisin yoğun uğraşları sonucu yakalandı. Sapığın kıskıvrak yakalanma anları cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.
Pendik'te bir şahıs, 22 Ekim günü parkta oynayan bir erkek çocuğunu zorla götürerek cinsel istismarda bulunmuş ardından kayıplara karışmıştı. , sapığı yakalamak için çalışma başlattı. Şahsı yakalamak için özel ekip kuruldu, çevredeki 200'e yakın güvenlik kamerası incelenerek şahsın görüntülerine ulaşıldı. Şüpheli şahsın Kavakpınar Mahallesinde olduğu, ve mahalleden hiç çıkmadığı anlaşılması üzerine mahallede yaşayan 58 bin kişi incelemeye alındı. Kadın ve çocuklar çıkarıldıktan sonra ise 25 bin erkek şahıs incelemeye alındı. İncelenen güvenlik kamerası görüntülerinde, şahsın yanından geçtiği iş yerinin duvarının boyuyla kıyaslandığında şahsın boyunun 1.65 cm olduğu tespit edildi. Boy ölçülerine uyan 280 kişi üzerinde yapılan çalışmalarda, şahsın Adil Ç. olduğu tespit edildi. Şahıs polis tarafından Güllübağlar Mahallesi Tandoğan Caddesi üzerinde olay günü üzerinde bulunan kıyafeti giyiliyken kıskıvrak yakalandı. Şahıs sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevinde gönderildi.
Şahsın polisler tarafından yakalanma anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde şahıs polis tarafından gözaltına alınıyor, bu sırada suçsuz olduğunu iddia ediyor.
Pendik sapığının yakalanma anı kamerada

Pendik, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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