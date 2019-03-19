Pendik'te 1 kişinin öldüğü olayda 2 kişiye tutuklama

Kaynak: İHA

Pendik'te 1 kişinin öldüğü olayda 2 kişiye tutuklamaPendik'te tartıştıkları kişinin kendini öldürdüğünü iddia eden şüpheliler yakalandıİSTANBUL - Pendik'te bulunan bir kahvehanede silahtan çıkan kurşunla 1 kişinin ölmesiyle sonuçlanan olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Pendik, Kaynarca Mahallesi'nde 9 Mart günü meydana gelen olay iddialara göre şöyle gerçekleşti. Kahvehaneye gelen Volkan Y., Tercan Y. ve Habip Y. kendilerine 500 bin lira borcu olduğunu iddia ettikleri Emre Çoşkun ile konuşmak için arka odaya geçti. Şahıslar bir süre sonra tartışmaya başladı. Bir süre devam eden tartışma sonucunda odadan silah sesi yükseldi. Bunun üzerine odada bulunan Volkan Y., Tercan Y. ve Habip Y., ' Kendini vurdu' diyerek koşarak olay yerinden ayrıldı. Şahısların kaçtıklarını gören vatandaşlar Emre Çoşkun'u kanlar içerisinde yerde buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Emre Çoşkun'u Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen Çoşkun'un kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi.Emre Çoşkun'un hayatını kaybetmesinin ardından olayı Cinayet Büro Amirliği ekipleri devralarak çalışmalarına başladı. Emre Çoşkun'un silahla ağır yaralandığı odada bulunan üç şüphelinin kimlik bilgileri tespit edilerek harekete geçildi. Şüpheliler 14 Mart günü Ataşehir'de düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan şüpheliler Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Sorguya alınan şüphelilerin, " Emre Çoşkun'un bize 500 bin lira borcu vardı. Borç konusunu konuşmak için buluştuk. Kahvehanede konuşurken Emre Coşkun silahla kendisini vurdu" dediği öğrenildi. Sorgularının ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkemede Volkan Y. serbest bırakılırken, Habip Y. ve Tercan Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.