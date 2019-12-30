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PENDİK'TE 2 KARDEŞİN ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN SÜRÜCÜYE MANEVİ TAZMİNAT CEZASI

PENDİK'te kaldırımda yürüyen iki kız kardeşe çarparak, ölümlerine neden olan sürücü 290 bin lira manevi tazminat cezası ödemeye mahkum edildi.

30.12.2019 13:06 | Son Güncelleme: 30.12.2019 13:06 PENDİK'TE 2 KARDEŞİN ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN SÜRÜCÜYE MANEVİ TAZMİNAT CEZASI

PENDİK'te kaldırımda yürüyen iki kız kardeşe çarparak, ölümlerine neden olan sürücü 290 bin lira manevi tazminat cezası ödemeye mahkum edildi.

Köprüsü'nde 18 Temmuz 2017'de meydana gelen olayda kaldırımında yürüyen Tuğba ve Tuğçe Özdemir kardeşler, aşırı hızla geldiği öne sürülen aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. İki kız kardeşin ölümüne neden olan sürücü Dursun Hazır, yaklaşık 8,5 ay cezaevinde yattıktan sonra tahliye edildi. 

Dosya itiraz üzerine Yargıtay'a gönderildi. Hayatını kaybeden kardeşlerin anne ve babası ise Anadolu 6'ncı Asliye Ticaret Mahkemesi'nde sanık hakkında dava açarak, toplamda 3 milyon lira tazminat talebinde bulundu. Manevi tazminat yönünden talebi kısmen kabul eden mahkeme kardeşleri için baba Yılmaz Özdemir'e 100 bin, anne Fatma Özdemir'e 100 bin, kardeşi Hayrünnisa Özdemir'e ise 90 bin lira manevi tazminat ödenmesine karar verdi.

Görüntü Dökümü:

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-Kaza anının güvenlik kamerası görüntüsü

-Tuğba ve Tuğçe Özdemir'in görüntüleri ( cep telefonu)

-Anne ve babanın görüntüsü

-Babanın konuşması

-Dava dosyasından detay görüntü

-Babanın olay yerindeki konuşması

Anne ve babanın olay yerindeki görüntüsü

-Tuğba ve Tuğçe Özdemir'in mezarı başında anne ve babanın görüntüsü

-Anne Fatma Özdemir'in konuşması



Pendik, Güncel

Kaynak: DHA

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