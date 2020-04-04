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Pendik'te 20 yaşından küçük pazarcılara ceza

TÜRKİYE genelinde görülen Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler genişletildi.

04.04.2020 13:21 | Son Güncelleme: 04.04.2020 13:22
Pendik'te 20 yaşından küçük pazarcılara ceza

TÜRKİYE genelinde görülen Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler genişletildi. Semt pazarlarında, marketlerde ve toplu alanlarda vatandaşlara maske takma zorunluluğu getirildi. Pendik Cumartesi pazarında zabıta ekiplerinin uyarılarını dikkate almayan eldivensiz çalışan pazarcılara ve yaşı 20'den küçük olan pazarcılara cezai işlem uygulandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Koronavirüs tedbirleri kapsamında dün akşam açıkladığı yeni kararlar doğrultusunda toplu alanlarda, market ve semt pazarlarında maske takma zorunluluğu getirildi. Pendik Cumartesi pazarında zabıta ekipleri pazarcıları maske ve eldiven takmaları konusunda tezgahlarını açmadan önce uyardı. Tüm uyarılara rağmen maske ve eldivensiz çalışan pazarcıları tespit eden zabıta ekipleri pazarcılara cezai işlem uygulayarak tezgahlarını kapattı. Ayrıca pazarda dolaşan ve tezgah açan yaşı 20'den küçük olan kişileri tespit eden ekipler pazarcılara cezai işlem uyguladı. Öte yandan pazara eldivensiz bir şekilde girmek isteyen vatandaşlar da zabıta ekipleri tarafından uyarıldı. Ekipler, pazarda maskesiz ve eldivensiz dolaşan vatandaşlara ücretsiz maske ve eldiven dağıttı. Pazarda alışverişe çıkan 65 yaş üstü vatandaşlar ise pazardan çıkartıldı.

ÜSKÜDAR'DA DENETİMLER SÜRÜYOR

Ülkenin tamamında daha önce 65 yaş üzerinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması 20 yaş altına da getirilmesi üzerine Üsküdar Meydanı ve sahilinde sivil polisler ve zabıta ekipleri devriye gezerek denetim yaptı. Üsküdar iskelesinde ise maskesi olmayan vatandaşların geçişine izin verilmedi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Zabıta, Pendik, Güncel
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