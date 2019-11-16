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Pendik'te 3 kişiyi öldüren şahsı linç edilmekten polis kurtardı

Pendik'te 3 kişiyi öldüren şahsı linç edilmekten polis kurtardı Olaylar sırasında bir bebek ambulansa alındıİSTANBUL - Pendik'te pompalı tüfekli saldırgan, önce bir markette sonra binanın içerisinde art arda tetiğe basıp dehşet saçtı.

16.11.2019 12:43 | Son Güncelleme: 16.11.2019 12:48
'te 3 kişiyi öldüren şahsı linç edilmekten polis kurtardı
Olaylar sırasında bir bebek ambulansa alındı
İSTANBUL - Pendik'te pompalı tüfekli saldırgan, önce bir markette sonra binanın içerisinde art arda tetiğe basıp dehşet saçtı. Olayda 3 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı. Polisin olay yerinde araştırmaları sürüyor.
Pendik Güllübağlar Mahallesi Tandoğan Caddesi üzerinde gerçekleşen olayda, A.E. isimli pompalı tüfekli saldırgan, iddiaya göre bir markete girerek akrabası olan kişilere kurşun yağdırdı. Marketten çıkan saldırgan ardından bir binaya girerek burada da bir kişiyi vurdu. Kurşunların hedefi olan O.Y., R.Y., A.Y. hayatını kaybederken A.Y. ise yaralandı. Olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, gerginlik uzun süre devam etti. Silahlı saldırgan polis tarafından gözaltına alındı.
Pendik'te 3 kişiyi öldüren şahsı linç edilmekten polis kurtardı

Pendik, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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