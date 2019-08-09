PENDİK'TE 300 BİN LİRA DEĞERİNDE BAKIR KABLO ÇALAN HIRSIZLAR KAMERADA

Pendik Çamçeşme Mahallesi'nde bulunan elektrik firmasına giren hırsızlar 300 bin lira değerindeki bakır kabloları çaldı. Olay anı mahalle sakinleri tarafından cep telefonuna kaydedildi.Olay saat 05.00 sıralarında Pendik Çamçeşme mahallesi Aydınlı Caddesi üzerinde bulunan bir elektrikçi dükkanında meydana geldi. Beyaz Panelvan araçla kapıya yanaşan hırsızlar kapının kilit ve zincirlerini kırarak içeriye girdi. Piyasa değeri ortalama 300 bin lira değerinde olan bakır kablo ve makaraları kısa sürede araca yükleyerek olay yerinden uzaklaştı. Olay anı çevre sakinleri tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. İş yeri sahibi Yusuf Şen "Saat 05: 00 civarındaydı polisler eve geldiler. İş yeriniz soyuldu buyurun işyerine dediler. Kalktık geldik işte cumamız böyle perişan oldu. Çünkü çok vahim derecede mağduruz. Şu andaki yapılan bir soygun sahada hurdaya dönük yani bakır iletkenleri kaldırmışlar. Bu da 200-300 bin lira civarında bir zararımız var. Çok büyük vahim bir olay. 10 yıl öncede yine aynı bir soygun olmuştu. O zamanda 100 bin lira civarında soyulduk. Bu günün değeriyle 500 bin lira. 05: 25 te burada görüntüler var. Kamerayla çekmişler. Camiye giden insanlar görmüş. Hırsızlığın olduğunu görüyorlar ve bilmiyorum 155'te kayıtları var mı yok mu. Kimse gelip bir müdahale yapmıyor yani o anda. Sadece çalınıp gittikten sonra bilgiler geldi. Sonra biz geldik yani bu kadar. Bizim yani şu anda 200 bin liradan aşağıya çıkmaz, 250 bin lirada çıkabilir, 300 bin lirada çıkabilir. Şu anda daha bakırın haricindeki, kablonun haricindeki, makaraların haricindekileri sayıpta bakmıyoruz. " dedi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Hırsızlık anının cep telefonu görüntüsü

-Hırsızlığın yapıldığı dükkandan görüntüler

-Kırılan kilit ve zincirlerin görüntüsü

-Dükkan sahibi ile röp

-Genel ve detay görüntüler



- İstanbul