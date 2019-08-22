Haberler» 3. Sayfa» Haber

Pendik'te 4 araç birbirine girdi: 3 yaralı

Pendik'te 4 araç birbirine girdi: 3 yaralıİSTANBUL - Pendik'te seyir halinde olan 4 aracın çarpışmasıyla zincirleme kaza meydana geldi.

22.08.2019 20:34
Pendik'te 4 araç birbirine girdi: 3 yaralı
Pendik'te 4 araç birbirine girdi: 3 yaralı
İSTANBUL - Pendik'te seyir halinde olan 4 aracın çarpışmasıyla zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 3 kişi yaralandı.
Pendik'te yolda seyir halinde olan 4 aracın henüz bilinmeyen bir sebeple çarpışmasıyla zincirleme kaza meydana geldi. Kaza nedeniyle araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulans ile çevredeki hastanelere kaldırılırken, kaza nedeniyle yolda bir süreliğine trafik yoğunluğu oluştu.
Pendik'te 4 araç birbirine girdi: 3 yaralı

Pendik, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
21:16   Oğlunun HDP'liler tarafından kaçırıldığını öne süren anne, HDP İl Binası'nda oturma eylemi başlattı
21:06   Körfez sahili alev alev
21:03   İçişleri Bakanlığı: "Son dönemde terör örgütüne yönelik yürütülen başarılı operasyonlar, örgütte...
21:01   Narkotikten uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı
20:57   Ayvalık'ta çıkan orman yangınında vatandaşlar etten duvar ördü
20:53   Yaşlı kadını çamaşır asarken yılan soktu
20:47   Zırhlı polis aracı devrildi: 2 yaralı