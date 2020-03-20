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PENDİK'TE 4 KATLI BİNANIN BALKONLARI ÇÖKTÜ

PENDİK'te 4 katlı bir binanın üçüncü ve dördüncü katındaki balkonlar çöktü.

20.03.2020 02:40 | Son Güncelleme: 20.03.2020 02:45
PENDİK'te 4 katlı bir binanın üçüncü ve dördüncü katındaki balkonlar çöktü. Çökmenin nedenini belirlemek için binada inceleme başlatıldı.
Batı Mahallesi Dr. Orhan Maltepe Caddesi'ndeki 4 katlı bir binanın üçüncü ve dördüncü katlarındaki balkonlar, saat 01.30 sıralarında büyük bir gürültüyle çöktü. Çökme sırasında herhangi gibi can kaybı ya da yaralanma olmadığı öğrenildi. İhbar üzerine, olay yerinde polis, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. Polis ve itfaiye ekipleri, binada oturan vatandaşları tahliye ederek, çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ve belediye ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, binadaki incelemelerini ise sürdürüyor.
Öte yandan, olay sonrası bazı apartman sakinlerinin valizlerini alarak evlerinden ayrıldıkları görüldü. PENDİK’TE 4 KATLI BİNANIN BALKONLARI ÇÖKTÜ

Kaynak: DHA

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PENDİK'TE 4 KATLI BİNANIN BALKONLARI ÇÖKTÜ
Etiketler : Maltepe, İtfaiye, Polis, Güncel

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