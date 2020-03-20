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Pendik'te 4 katlı binanın balkonları çöktü (2)

ÇÖKME RİSKİ BULUNAN 2 BİNA MÜHÜRLENDİErtan KILIÇ - Ali Kerem BENGİ - Ozan URAL / İSTANBUL DHA - Pendik'te balkonları çöken bina ile yanındaki başka bir bina çökme riski nedeniyle mühürlendi.

20.03.2020 04:19 | Son Güncelleme: 20.03.2020 04:19
Pendik'te 4 katlı binanın balkonları çöktü (2)

ÇÖKME RİSKİ BULUNAN 2 BİNA MÜHÜRLENDİ

Ertan KILIÇ - Ali Kerem BENGİ - Ozan URAL/ İSTANBUL DHA - Pendik 'te balkonları çöken bina ile yanındaki başka bir bina çökme riski nedeniyle mühürlendi. Tedbir amaçlı olarak boşaltıldığı öğrenilen binada oturan vatandaşlardan bazıları yakınlarının yanına yerleşti, bazıları da belediye tarafından otele yerleştirildi. Olayla ilgili incelemeler sürüyor.

Batı Mahallesi Dr. Orhan Maltepe Caddesi'ndeki 4 katlı bir binanın üçüncü ve dördüncü katlarındaki balkonlar, saat 01.30 sıralarında büyük bir gürültüyle çöktü. Çökme sırasında herhangi gibi can kaybı ya da yaralanma olmadığı öğrenildi. Olay sonrası apartman sakinleri evlerinden çıkarak sokağa çıktı. İhbar üzerine, olay yerinde polis, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alırken, belediye ekipleri de binada incelemelerde bulundu. Balkonları çöken bina, ekipler tarafından mühürlenirken, yanındaki bina da tedbir amaçlı olarak ekipler tarafından boşaltıldı.

OTELE YERLEŞTİRİLDİLER

Mühürlenen 2 binada oturan bazı vatandaşlardan bazıları yakınlarının evine giderken, bazıları da Pendik Belediyesi ekiplerince otele yerleştirildi. Binada bulunan yaşlı iki kadın ise belediye ve sağlık ekiplerince binadan indirilerek, Pendik Belediyesi tarafından otele yerleştirildi.

Binaların yıkılıp yıkılmayacağı, incelemelerin tamamlanmasından sonra netleşecek.


Kaynak: DHA

Etiketler : Pendik, DHA, Politika

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