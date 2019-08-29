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Pendik'te 5 katlı binanın çatısında tehlikeli çalışma kamerada

Pendik'te 5 katlı binanın çatısında tehlikeli çalışma kameradaİSTANBUL - Pendik'te 5 katlı binanın çatısına hiçbir güvenlik önlemi olmadan çıkarak çatı tamiri yapan iki kişi yürekleri ağza getirdi.

29.08.2019 09:34
Pendik'te 5 katlı binanın çatısında tehlikeli çalışma kamerada
İSTANBUL - Pendik'te 5 katlı binanın çatısına hiçbir güvenlik önlemi olmadan çıkarak çatı tamiri yapan iki kişi yürekleri ağza getirdi. Olası bir faciaya davetiye çıkarılan anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Batı Mahallesinde bulunan 5 katlı binanın çatısına çıkan 2 kişi, yerden metrelerce yükseklikte hiçbir güvenlik önlemi olmadan çatı tamiri yaptı. Çatı uçlarına kadar gelerek çalışma yapan işçiler, adeta yürekleri ağza getirdi. Canlarını hiçe sayan işçilerin düşme riskine rağmen zaman zaman çatının ucundan eğilip aşağıya baktığı görüldü.
2 işçinin güvenlik önlemi almadan çalışmaları cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde hiçbir güvenlik önlemi olmadan çatıya çıkan iki kişi burada düşme ihtimaline aldırmadan çatı tamiri yapıyor, bazen çatı uçarına kadar geliyorlar.
Pendik'te 5 katlı binanın çatısında tehlikeli çalışma kamerada

Pendik, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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