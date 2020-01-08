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Oturdukları evin camından dereye düşen genç kadın yaşamını yitirdi

İstanbul Pendik'te cam sildiği öğrenilen bir kadın, binanın beşinci katından dereye düştü. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği talihsiz kadın, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

08.01.2020 16:05 | Son Güncelleme: 08.01.2020 16:55

Pendik'te bir kadın binanın beşinci kat penceresinden, binanın hemen yanındaki içinde sığ su bulunan dereye düşerek hayatını kaybetti.

SESLERİ DUYAN MAHALLE SAKİNLERİ EKİPLERE HABER VERDİ

Olay saat 14.00 sıralarında Kavakpınar Mahallesi Çalı Sokak üzerinde meydana geldi. İki çocuk annesi Hayriye Yıldırım (28), henüz belirlenemeyen bir nedenle binanın beşinci katındaki evinin penceresinden, apartmanın bitişiğindeki içinde sığ su bulunan dereye düştü. Sesleri duyan mahalle sakinleri durumu sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri genç kadını dereden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Ağır yaralanan Yıldırım, ambulansla kaldırıldığı Marmara Üniversitesi Hastanesi'nde tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Hayriye Yıldırım'ın eşi Nuh Yıldırım'ı bilgisine başvurulmak üzere polis merkezine davet edildi.

"CAM SİLERKEN DÜŞTÜĞÜNÜ SÖYLEDİLER"

Bir mahalle sakini, olayla ilgili olarak "Milletin koşuşturmasına geldim ben. Cam silerken düştüğünü söylediler. Başka bir şey bilmiyorum. Sağlık durumu perişandı. Ara ara nefes alıyordu. Pek de iyi değildi yani. Bilmiyorum Allah sevdiklerine bağışlasın diyelim. Allah şifa versin" ifadelerini kullandı.

Oturdukları evin camından dereye düşen genç kadın yaşamını yitirdi

İtfaiye, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: DHA


HABER YORUMLARI (4)
DENİS:Bu havada cam mi silinir guzel kardeşim benim.Rabbim rahmet eylesin
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AHMETS:ne alaka
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MSDS:Oooy kızım benim, Allah Rahmet eylesin mekanı Cennet olsun inşAllah . . Allah eşine ve evlâtlarına sabır dayanma gücü versin . .
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3. Sayfa

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