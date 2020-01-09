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Pendik'te 5. kattan dereye düşen kadından acı haber

Pendik'te binanın 5. katındaki evin camını silerken, dengesini kaybedip binanın yanındaki dereye düşen ve ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Hayriye Yıldırım, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

09.01.2020 12:20 | Son Güncelleme: 09.01.2020 12:20Pendik'te 5. kattan dereye düşen kadından acı haber
'te binanın 5. katındaki evin camını silerken, dengesini kaybedip binanın yanındaki dereye düşen ve ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Hayriye Yıldırım, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Pendik Çamçeşme Mahallesi'nde dün saat 14.00 sıralarında yaşanan olayda, iddiaya göre Hayriye Yıldırım binanın 5. katında bulunan evin camlarını sildiği sırada dengesini kaybederek, binanın yanında bulunan dereye düştü. Ağır yaralanan Yıldırım, sedyeye alınarak dereden kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan Yıldırım'ın yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.
(İHA)

Pendik, Güncel

Kaynak: İHA

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