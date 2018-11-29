29 Kasım 2018, 17:44
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Pendik'te 500 Bin Liralık Gasp Kamerada

İstanbul - PENDİK'TE 500 BİN LİRALIK GASP KAMERADA (röportajla yeniden)OLAY ANINI ANLATTIHaber: Cemil ÖZDEMİR - Cengiz ÇOBAN- İSTANBUL DHAPendik'te 500 bin liralık gasp güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

İstanbul - PENDİK'TE 500 BİN LİRALIK GASP KAMERADA (röportajla yeniden)

OLAY ANINI ANLATTI

Haber: Cemil ÖZDEMİR - Cengiz ÇOBAN- İSTANBUL DHA

Pendik'te 500 bin liralık gasp güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay Pendik Ankara Caddesi'nde meydana geldi. Bir firmada satın alma müdürü olarak görev yapan Şükrü Heybetli, bankadan 500 bin liralık çeki tahsil ettikten sonra şubeden çıktı. Bu sırada Heybetli'yi takip eden saldırganlar harekete geçti. Beyaz bir araçta bekleyen kişiler, Şükrü Heybetli'nin tahsil ettiği parayı gasp etti. Gaspçılar geldikleri araçla kaçarken polis soruşturma başlattı.

Olayı anlatan Heybetli, "Bankadan 500 bin liralık çeki tahsil ettim, firmaya girerken bir kişi bana bir şey sorar gibi yaptı .Ayağını kapıya koyarak engelledi .Aramızda boğuşma geçti ama engelleyemedim. Diğer gaspçı çantayı alarak kaçtı. Koştum ama yakalayamadım" dedi
29 Kasım 2018 Perşembe 17:44



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