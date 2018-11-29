Pendik'te Yaşanan 500 Bin Liralık Gasp Olayı Kameralara Yansıdı

Pendik'te bir şirketin satın alma müdürünü takip eden gaspçılar, banka çıkışında müdürün çantasındaki 500 bin lirayı alarak kayıplara karıştı. Satın alma müdürünün, gaspçıların binip kaçtığı arabanın kapısını kapattığı kameralara yansıdı.

SATIN ALMA MÜDÜRÜNÜ TAKİP ETMİŞLER

Olay Ankara Caddesi'nde meydana geldi. Bir firmada satın alma müdürü olarak görev yapan Şükrü Heybetli, bankadan 500 bin liralık çeki tahsil ettikten sonra şubeden çıktı. Bu sırada Heybetli'yi takip eden gaspçılar harekete geçti. Beyaz bir araçta bekleyen kişiler, Şükrü Heybetli'nin tahsil ettiği parayı gasp etti. Gaspçılar geldikleri araçla kaçarken müdürün de kaçtıkları aracın kapısını kapattığı kameralara yansıdı.



Olayı anlatan Heybetli, "Bankadan 500 bin liralık çeki tahsil ettim, firmaya girerken bir kişi bana bir şey sorar gibi yaptı. Ayağını kapıya koyarak engelledi. Aramızda boğuşma geçti ama engelleyemedim. Diğer gaspçı çantayı alarak kaçtı. Koştum ama yakalayamadım." dedi