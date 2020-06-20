PENDİK'TE 6 KATLI BİNANIN GİRİŞİNİ VE KAPALI OTOPARKI SU BASTI

İSTANBUL'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Pendik'te bir binanın girişini ve otoparkını su bastı.

20.06.2020 02:12 | Son Güncelleme: 20.06.2020 03:30
İSTANBUL'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Pendik'te bir binanın girişini ve otoparkını su bastı. Bina girişindeki ve otoparkındaki su itfaiye ekiplerince tahliye edildi.
Pendik Kavakpınar Mahallesi Gürpınar Sokak'taki 6 katlı bir binanın girişini ve kapalı otoparkını gece saatlerinde sağanak yağışın etkisiyle su bastı. Bina girişindeki ve otoparkındaki su itfaiye ekiplerince tahliye edildi. Bina sakinleri sokakta yapılan çalışmalar ve yağmur mazgallarının dolu olması nedeniyle su baskınları yaşandığını söyledi.
Bina yöneticisi Umut Durgun, Bugün belediye burada yol çalışması yaparak işlerini yarıda bıraktılar. Sokağa gelen yağmur suyu bizim binaya girdi. Otoparkımız ve binamızın girişi doldu. Burada 40 daire var. Yetkileri arıyorum ama kimse yardımcı olmuyor. Sizler de görüyorsunuz rezalet göz boyu. Binamızda elektriklerimiz kesik durumda. Yetkilerin bu konuyla ilgilenmesi istiyoruz dedi. PENDİK’TE 6 KATLI BİNANIN GİRİŞİNİ VE KAPALI OTOPARKI SU BASTI

Kaynak: DHA

Etiketler: Gürpınar, İtfaiye, Pendik, Güncel, Haber

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